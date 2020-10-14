Дуновенье долгожданной победы уже ощущается крайне отчетливо - вице-премьер Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Героическая армия Азербайджана очередной славной победой вновь подарила нам чувства радости и гордости.

Как передает в среду Trend, об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов.

Он написал: "Освобожденные восемь сел Физулинского и Ходжавендского районов значительно приближают победу. Дуновенье долгожданной победы уже ощущается крайне отчетливо.

Храбрая армия Азербайджана, героический азербайджанский солдат и мудрый Верховный Главнокомандующий пишут самую почетную историю в жизни нашей страны.

Слава азербайджанской армии и нашему Верховному Главнокомандующему!

Карабах - это Азербайджан!", - написал Али Ахмедов.