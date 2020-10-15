Военные преступления Армении должны быть решительно осуждены - итальянский сенатор

БАКУ /Trend/ - Член итальянской партии «Да здравствует Италия!», сенатор Мауро Марио Марино распространил в СМИ обращение, осуждающее ракетную атаку Гянджи и ее гражданского населения вооруженными силами Армении, нарушившими гуманитарный режим прекращения огня, сообщает в четверг Trend.

Итальянский сенатор отметил, что несмотря на то, что Азербайджан страна, подвергшаяся военному нападению, она приняла призывы мирового сообщества в связи с гуманитарным режимом прекращения огня. Но нарушение перемирия Арменией свидетельствует о том, что эта страна - агрессор и она не уважает международное право.

Итальянский сенатор подчеркнул, что правительство Италии должно решительно осудить это зверство как военное преступление, потребовать от Армении прекратить обстрел мирного населения и, в соответствии с резолюциями СБ ООН, немедленно и безоговорочно вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана.