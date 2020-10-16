Спикер Милли Меджлиса приняла посла Узбекистана в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова 15-го октября приняла чрезвычайного и полномочного посла Узбекистана в Азербайджане Бахрома Ашрафханова.

Как сообщили в четверг Trend в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, спикер сердечно приветствовала гостя, поздравила его с назначением послом в нашу страну и пожелала ему успехов в предстоящей работе. Она отметила, что между Азербайджаном и Узбекистаном всегда существовали дружеские отношения, а взаимные визиты глав двух государств сыграли существенную роль в ещё большем расширении сотрудничества между ними, в том числе в политической, экономической и иных сферах.

Председатель парламента затронула армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, заметив, что до сих пор не выполнены четыре резолюции Совета Безопасности ООН, связанные с решением этой проблемы. Она отметила, что Армения и поныне продолжает следовать своей оккупационной политике. 27-го сентября враг вновь совершил провокацию на линии соприкосновения, открыв огонь по нашим военным объектам и населённым пунктам. Азербайджанская армия предприняла контрнаступление, чтобы остановить провокации вооружённых сил Армении и обеспечить безопасность гражданского населения.

Спикер особо отметила, что даже после объявления гуманитарного прекращения огня по итогам трёхсторонних переговоров в Москве, армянские вооружённые силы не оставили свои коварные намерения и, поправ нормы международного права, подвергают интенсивному ракетному обстрелу расположенные вдали от линии фронта районы и города Азербайджана, включая второй по величине город страны Гянджа.

Председатель Милли Меджлиса подчеркнула, что является сторонницей мирного решения проблемы в рамках международных правовых норм, с соблюдением принципа территориальной целостности государств.

Бахром Ашрафханов выразил благодарность за тёплую встречу и поздравил Сахибу Гафарову с избранием председателем Милли Меджлиса.

Посол заявил, что стал свидетелем претворения в жизнь широкомасштабных реформ с первого же дня своего пребывания в Азербайджане и добавил, что происходящее в Азербайджане всестороннее развитие заслуживает всяческой похвалы.

Бахром Ашрафханов заявил о поддержке Узбекистаном позиции Азербайджана в армяно-азербайджанском конфликте.

Посол рассказал о недавней поездке в Гянджу, организованной азербайджанской стороной для представителей дипломатических представительств, действующих в стране. Он сказал, что стал свидетелем трагических последствий ракетных ударов Армении по мирному населению и гражданским объектам и сурово осудил целенаправленное убийство безвинных людей.

Посол довёл до сведения председателя, что приложит все усилия для развития отношений между нашими странами в период своей дипломатической деятельности у нас.

Был также проведён обмен мнениями о развитии отношений между нашими странами, расширении сотрудничества между парламентами, о путях разрешения региональных конфликтов и др.

(Текст: Турал Гараджаев)