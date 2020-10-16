Участники XXIII Евразийского экономического саммита направили письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Участники XXIII Евразийского экономического саммита направили Президенту Ильхаму Алиеву письмо.

"Уважаемый господин Президент,

Мы – участники XXIII Евразийского экономического саммита с беспокойством следим за событиями, происходящими в Нагорном Карабахе.

Оккупация Нагорного Карабаха, являющегося территорией Азербайджана - преступление, беззаконие, жестокость. Оккупант-Армения продолжает совершать военные преступления, преступления против человечества. Мы осуждаем то, что Армения, грубо нарушая на глазах у всего мира международное право, продолжает совершать войны и преступления против человечества. Сначала оккупация Нагорного Карабаха, затем Ходжалинский геноцид, далее нападение на Товуз, а теперь и военные провокации против других регионов Азербайджана останутся черным пятном в истории Армении.

Вы легитимно используете право на самооборону.

Согласно резолюциям Организации Объединенных Наций, если территория какой-либо страны подверглась оккупации, то бороться за возвращение этих территорий – ее легитимное право.

В то же время Вы также отстаиваете право своих граждан на жизнь. Поэтому Армения должна немедленно покинуть оккупированные территории. Ваша борьба справедлива, поскольку нарушаются права человека.

Участники XXIII Евразийского экономического саммита уверены, что Вы ведете борьбу за мир и справедливость.

Мы всегда рядом с Вами в Вашей справедливой борьбе", - говорится в письме.