Уничтоженная ночью техника армянских ВС - СПИСОК

БАКУ /Trend/ - В течение дня 15 октября и в ночь на 16 октября оперативная обстановка на Агдере-Агдамском и Физули-Гадрутском направлениях фронта оставалась напряженной, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Вчера в течение дня ВС Армении обстреляли ракетами, артиллерией и

минометами позиции азербайджанских подразделений в освобожденных от оккупации

Джабраильском и Гадрутском направлениях, а также села вблизи линии фронта.

Ночью армянские войска пытались активизироваться на некоторых направлениях

фронта. Азербайджанские войска подавили активность армянских войск, и они понесли большие потери.

В результате предпринятых азербайджанской армией действий на разных

направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое

количество живой силы, 2 танка Т-72, 1 РСЗО БМ-21 «Град», 5 Д-30 и

гаубиц-пушек, 2 ЗСУ-23-4 «Шилка» и 8 единиц автомобильной техники

с боеприпасами ВС Армении.

Согласно полученной информации, на оборонительной линии 18-й

мотострелковой дивизии вооруженных сил Армении были зафиксированы случаи

массового дезертирства военнослужащих и призывников. С целью недопущения этого правительство Армении установило комендантские посты военной полиции на автомобильных дорогах населенных пунктов Гёрус и Туршсу. Среди личного состава, занявшего позиции на оборонительной линии 5-го

горнострелкового полка, есть много убитых и раненых. В подразделениях

полка не хватает продовольствия и боеприпасов. В результате сбития автомобильной техники, перевозящей добровольцев на

оборонительную линию 10-го полка, имеются убитые и раненые. Отступавшие армянские войска оставили на позициях большое количество автомобильной и бронированной техники, и бежали. На оборонительной линии 9-го мотострелкового полка уничтожена артиллерийская батарея, а также ранен заместитель командира полка. Стало известно, что часть наемников, прибывших на территорию Нагорного Карабаха, отказалась вступать в бой.

Войска азербайджанской армии сохраняют оперативное преимущество по всему фронту.

(Текст: Кямаля Сеидова)