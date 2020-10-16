Азербайджан - это наша Родина и мы хотим скорейшего восстановления справедливости и мира - глава Католической церкви (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан - толерантная страна, здесь все народы живут в условиях мира.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал Апостольской префект Римской католической церкви в Азербайджане, епископ Владимир Фекете.

Он сообщил, что армяне пытаются представить нагорно-карабахский конфликт как межрелигиозное противостояние, но это у них не получится. Так как это борьба за родную землю, за освобождение оккупированных территорий.

"Азербайджанские города, гражданские лица подвергаются обстрелу со стороны ВС Армении, они убивают женщин, детей, стариков, живущих далеко от зоны боевых действий. Католическая церковь не может быть равнодушной к этому. Когда Армения подвергла ракетным ударам жилые дома в Гяндже, в результате которых погибли мирные жители, это повергло нас в печаль и мы выступили с осуждающим эти действия заявлением. Азербайджан - наша Родина и мы хотим скорейшего восстановления справедливости и мира", - добавил монсеньор Фекете.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)