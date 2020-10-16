Председатель Великого национального собрания Турции выступит в парламенте Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Стала известна повестка дня заседания Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, которое будет проведено 20 октября, сообщает в пятницу Trend.

В повестке заседания следующие вопросы:

- выступление председателя Великого национального собрания Турции Мустафы Шентопа;

- рассмотрение законопроекта "О донорстве и трансплантации человеческих органов и тканей" (третье чтение);

- рассмотрение законопроекта о поправке в закон "О воинской обязанности и военной службе" (второе чтение);

- рассмотрение законопроекта о поправке в закон "Об образовании" (первое чтение);

- рассмотрение законопроекта о поправке в закон "О профессиональном образовании" (первое чтение).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)