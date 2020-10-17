Президент Ильхам Алиев: Я всегда старался быть верным пути моего отца

БАКУ/Trend/ - Я всегда старался быть верным пути моего отца. В 2003 году, когда азербайджанский народ в первый раз оказал мне доверие, до выборов я сказал, что, если вы мне окажете это доверие, то я останусь приверженным политическому курсу Гейдара Алиева, буду идти по его пути во всех сферах. Рад, что я сдержал свое слово.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу «А-Haber».

«Сегодня стремительное и успешное развитие Азербайджана, большое уважение к нему на международной арене, решение социальных, экономических и других проблем внутри страны, реализация крупных проектов, конечно же, являются продолжением пути Гейдара Алиева.

Мир, естественно, меняется. Меняется соотношение сил в мире. Сегодняшний мир, конечно же, нельзя сравнить с тем, что был в 2003 году. Но наши стратегические цели остаются неизменными: укрепить независимость, оставаться приверженными независимой политике, никогда ни от кого не зависеть, ни перед кем не склонять голову, сохранить, беречь свое достоинство и восстановить нашу территориальную целостность. То есть, если быть кратким, то завещание моего отца состояло в этом.

Конечно же, восстановление территориальной целостности является для нас задачей номер один. Для того, чтобы добиться этого, мы приложили большие усилия – политические, экономические, дипломатические, военные. Наша армия фактически была сформирована заново. Сегодня потенциал нашей армии видит весь мир. По предоставленной мне информации, военные специалисты некоторых развитых стран также уже изучают наш опыт. Я уверен, что этот опыт будет отражен и в книгах, и в исследованиях. Поэтому, оставаясь приверженными пути моего отца, мы выполняем эту почетную миссию. Иншаллах, мы завершим ее до конца»,- сказал Президент Ильхам Алиев.