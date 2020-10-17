Хикмет Гаджиев: Армянские вооруженные силы снова обстреляли Гянджу и Мингячевир

БАКУ /Trend/ - ВС Армении, прячась за режимом прекращения огня, продолжают осуществлять практику террора и военных преступлений.

Как передает Trend, об этом написал на своем аккаунте в Twitter помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Города Гянджа и Мингячевир подверглись ракетному обстрелу. В настоящее время уточняются данные по поводу потерь и разрушений", - отметил Гаджиев.