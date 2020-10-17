Хикмет Гаджиев: Сообщается о жертвах среди мирного населения в Гяндже

БАКУ /Trend/ - Сообщается о жертвах среди мирного населения в Гяндже.

Как передает Trend, об этом написал на своем аккаунте в Twitter помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Гаджиев сказал, что в Армению привезены новые ракетные комплексы.

"Сразу после этого они стали предательски и жестоко нападать на мирных жителей в городах Азербайджана. Поступают сообщения о жертвах среди мирного населения в Гяндже. Армянское государство - это проявление политики терроризма", - отметил помощник Президента Азербайджана.