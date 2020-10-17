В результате обстрела Гянджи погибли 6 человек, 35 раненых (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - Число погибших в результате ракетной атаки на Гянджу выросло до 6 человек. Число раненых - 35 человек.

Как передает Trend, об этом в своем Twitter написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

02:49 (GMT+4) В результате обстрела Гянджи со стороны ВС Армении 35 человек ранено, 5 погибло, среди погибших 2 ребенка.

Как передает Trend, об этом в своем Twitter написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Сотрудники МЧС и МВД Азербайджана работают на месте. Разбирают завалы. Местные жители оказывают помощь.

Из под завалов извлекли тело младенца. Все его тело было в крови, сообщает журналист CNN Türk из Гянджи.