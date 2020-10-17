Ракеты, выпущенные по Мингячевиру, обезврежены силами ПВО - генпрокуратура Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы захватнической Армении нарушили нормы и принципы международного права, Женевские конвенции 1949 года и Дополнительные протоколы к ним, а также требования гуманитарного прекращения огня, объявленного 10 октября 2020 года в 12:00. Тяжелая артиллерия продолжает вести огонь по населенным пунктам и стратегическим объектам, целенаправленно поражая население.

Как сообщили Trend в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, около 01:00 17 октября ВС Армении подвергли ракетному обстрелу Мингячевир, крупный промышленный город, расположенный в более чем 100 км от линии фронта, целясь по Мингячевирской ГЭС, крупнейшей теплоэлектростанции на Южном Кавказе.

Ракеты обезврежены силами ПВО азербайджанской армии.

Сотрудники прокуратуры проводят осмотр места происшествия и осуществляют необходимые оперативно-следственные мероприятия.