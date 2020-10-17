Новый список уничтоженной в ходе боевых действий техники ВС Армении

БАКУ /Trend/ - В течение дня 16 октября и в ночь на 17 октября оперативная обстановка на Агдере-Агдамском и Физули-Гадрут-Джабраильском направлениях фронта оставалась напряженной.

Как сообщили в субботу Trend в министерстве обороны, в результате предпринятых азербайджанской армией действий в течение суток, на разных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, 7 танков Т-72, 2 РСЗО БМ-21 «Град», 8 Д-30 и 1 Д-20 гаубиц-пушек, 10 единиц грузовых автомобилей с боеприпасами и 7 единиц другой автомобильной техники.

Согласно полученной информации, в результате боевых действий 1-й батальон 5-го горнострелкового полка вооруженных сил Армении, оставив свои позиции и большое количество убитых и раненых, отступил назад.

(Текст: Турал Гараджаев)