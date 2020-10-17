Пашинян повторяет деяния Саддама Хусейна против гражданских лиц - помощник Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Ракетный удар посредством SCUD и невыборочное убийство гражданских лиц в Гяндже Николом Пашиняном является той же тактикой, примененной Саддамом Хусейном против гражданских лиц той же ракетной системой.

Как передает в субботу Trend, об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.