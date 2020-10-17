Число скончавшихся в результате ракетного обстрела Гянджи достигло 13, ранены 52 человека

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Армении, нарушив гуманитарный режим прекращения огня, вновь подвергли ракетному обстрелу город Гянджа.

Как передает в субботу Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана, продолжающие грубейшим образом нарушать гуманитарный режим прекращения огня ВС Армении в 01:00 17 октября вновь нанесли ракетные удары по находящемуся вдали от зоны боевых действий, второму по величине городу Азербайджана Гяндже, в результате чего есть человеческие жертвы и значительные разрушения.

К месту происшествия немедленно были привлечены соответствующие силы МЧС Азербайджана. К настоящему моменту из-под завалов извлечены тела 13 человек, 52 человека получили ранения.