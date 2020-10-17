Президент Ильхам Алиев: Сегодня освобожден от оккупации город Физули и несколько сел района

БАКУ /Trend/ - Сегодня освобождены от оккупации следующие населенные пункты Физулинского района: села Гочахмедли, Чимен, Джуварлы, Пирахмедли, Мусабейли, Ишиглы, Дедели и город Физули.

Город Физули освобожден от оккупации, Физули - наш, Карабах – это Азербайджан! Сердечно поздравляю весь азербайджанский народ по этому случаю.

Как сообщает Trend, об этом Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сказал в обращении к народу.