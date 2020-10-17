Уничтожен штурмовик Су-25 ВВС Армении

БАКУ /Trend/ - При попытке нанести воздушные удары по позициям армии Азербайджана в направлении Джабраильского района в 11:11 17 октября точным ударом подразделений ПВО ВС Азербайджана был уничтожена один штурмовик Су-25, принадлежащий ВВС Армении, передает в субботу Trend со ссылкой на министерство обороны.