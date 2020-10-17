Президент Ильхам Алиев: Физулинская и другие операции будут включены в военные книги

БАКУ /Trend/ - Физулинская операция носит символическое значение. Азербайджан вернул наше историческое, древнее поселение, обеспечил возвращение в эти места десятков тысяч человек. Одновременно со стратегической точки зрения разрыв нескольких линий обороны Физули, расположенных на линии соприкосновения, предоставляет нам стратегические преимущества, так как наши вооруженные силы, дислоцированные в Физулинском районе, вели там бои в эти дни. Естественно, не секрет, с какой стороны мы смогли войти в Физули. В результате какого высокого военного профессионализма и отваги смогли освободить Физули от оккупантов.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в обращении к народу.

Подчеркнув, что до этого от захватчиков был освобожден город Джебраил. Еще раньше – Гадрут. От оккупации были освобождены многие села Ходжавендского и Джебраильского районов, в том числе Физулинского районов, глава государства сказал: «Именно после этого нам удалось освободить город Физули от захватчиков. В конце концов враг бросил оружие и бежал. Сегодня я с полной ответственностью могу сказать, что Физулинская операция будет включена в военные книги. Не только Физулинская, но и другие операции. По имеющимся у меня данным, сегодня военные специалисты уже открыто заявляют, что азербайджанская армия обладает высокой боеспособностью и техническим оснащением».