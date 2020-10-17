Бывший премьер-министр Молдовы направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву
БАКУ /Trend/ - Бывший премьер-министр Молдовы Кирилл Габурич направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву.
"Уважаемый господин Президент,
С волнением слежу за эскалацией напряженности между Арменией и Азербайджаном, постоянным обстрелом города Гянджа, гибелью людей, в том числе детей.
Несмотря на принятые 30 лет назад резолюции Совета Безопасности ООН номер 822, 853, 874 и 884, ничего не изменилось. Эти атаки на мирное население и гражданские объекты Азербайджана являются грубым нарушением международного гуманитарного права и прав человека.
Наряду с жестким заявлением наших сопредседателей, мы, как члены Международного центра Низами Гянджеви, готовы оказать поддержку, используя свой опыт.
Передаю Вам и народу Азербайджана наилучшие пожелания. Наши молитвы с Вами", - говорится в письме.