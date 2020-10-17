Число скончавшихся в результате армянского террора в Гяндже достигло 14 человек

ГЯНДЖА /Trend/ - Число гражданских лиц, скончавшихся в результате ракетного обстрела Гянджи 17 октября со стороны подразделений ВС Армении, достигло 14 человек.

Как сообщает спецкор Trend в Гяндже, об этом сказал глава ИВ города Ниязи Байрамов. Он сообщил, что в результате ракетного обстрела пострадали 55 человек.

"Фашистская Армения подвергает мирных жителей ракетному обстрелу. Несмотря на удар, который был нанесен ночью, жители Гянджи по-прежнему тесно сплочены вокруг Главы государства, они ничего не боятся и желают, чтобы государственный флаг Азербайджана развевался в Шуше и Ханкенди", - сказал Байрамов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)