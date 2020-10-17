Отсутствие давления на Армению побуждает ее совершать новые преступления - помощник Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Отсутствие политического и дипломатического давления на Армению и осуждения действий этой страны побуждают ее к совершению новых преступлений.

Как сообщает Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на брифинге в Гяндже с участием представителей дипломатического корпуса.