Помощник Президента Азербайджана рассказал, как может разрешиться конфликт в Нагорном Карабахе

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в интервью «Октагону» рассказал, как может разрешиться конфликт в Нагорном Карабахе и прокомментировал основные обвинения, звучащие со стороны Армении и мирового сообщества.

Trend представляет данное интервью:

– Почему это произошло 30 лет спустя?

– Вопрос поставлен правильно. И наши сторонники, находящиеся за границей, и соседние страны – все должны понять, что это проблема не только азербайджанского государства, это проблема азербайджанского народа. Сегодня народ стал един, и у него одно требование и желание – освободить земли Азербайджана от оккупации. Я лично по поручению нашего Президента побывал в нескольких районах Азербайджана для встречи и общения с народом. Даже мать погибшего солдата говорит: «Мой сын отдал жизнь за родину, и, если бы у меня было десять сыновей, они бы также пошли воевать за свои земли. У нас одна просьба к Президенту – идти до конца, пока не вернём наши земли».

Каждый гордится своими родными, погибшими в бою, потому что для всех это война за родину. Независимо от политических взглядов, от социального положения все пронизаны одним духом освобождения земель от оккупации. И политику, которую проводит Президент, каждый поддерживает.

– Как народ реагирует на прекращение огня?

– Когда проходили переговоры в Москве, народ был обеспокоен тем, что будет прекращён огонь. Этот призыв общественность не принимает, так как запомнились события 1994 года, когда армяне обманули нас после подписания соглашения о прекращении огня. 2016 год, апрельские события, после чего было соглашение о прекращении огня, и оно опять не было выполнено. Народ с недоверием относится к мирному урегулированию – это должно понять международное общество и делать акцент на освобождении оккупированных территорий.

– В какой форме Турция поддерживает своих союзников в конфликте?

– Роль Турции раздувает Армения: это дезинформация и пропаганда. Есть моральная и дипломатическая поддержка Турции, она поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Так же, как Россия и Иран. Армянская сторона проводит пропаганду, что в военные процессы вмешиваются турецкие истребители и военные силы.

«Наша страна официально заявляет, что в войне не участвуют третьи силы. Что касается военной техники, мы её покупаем у Турции, Израиля, Ирана и России».

Если мы пользуемся техникой этих стран, это не значит, что эти страны воюют в азербайджанских вооружённых силах или каким-то образом участвуют в боях. Это мнение показывает нелогичность армян. Азербайджан не нуждается в помощи дополнительных сторон: он имеет собственные профессиональные вооружённые силы, у нас достаточно своих военнослужащих. Конечно же, моральную поддержку со стороны Турции мы высоко ценим.

– Как вы можете прокомментировать высказывания о том, что конфликт в Карабахе во многом подогревает Турция, поставляя в Азербайджан сирийских боевиков?

– Это очередная пропаганда со стороны Армении, и мы ждали таких ложных обвинений. Нужно предоставить доказательства, а не обвинять только на словах. Мы знаем, где они находят этих троллей для распространяемых видео. Потом одевают их в азербайджанскую военную форму, и те пытаются говорить на арабском, хотя совсем не арабы. Нелогично доверить неопытным арабам новейшую современную технику, поэтому в первых рядах служат наши обученные солдаты.

После призыва к мобилизации весь мир увидел, сколько молодых добровольцев в Азербайджане пришли служить родине, а Армения отправляет своих пожилых людей на войну.

Этими обвинениями в нашу сторону Армения хочет скрыть наёмников, которых привезла сама. Мы видели во французской газете «Либерасьон» публикацию с признанием наёмника-террориста, участвовавшего в геноциде в Ходжалы. Он сказал: «Мы собрали более 20 граждан Франции, готовых сражаться против Азербайджана. Сейчас мы отрицаем их обвинения, войну ведёт азербайджанская армия».

– Что вы можете сказать об освобождении Гадрута? Армянская сторона заявляет, что освобождение Гадрута – неправда.

– В военной операции есть свои правила, это тоже надо учитывать. Иногда необязательно физически находиться там. По современным правилам войны победитель – тот, кто наблюдает, охраняет дороги и местности, кто смотрит на реальную и оперативную ситуацию.

«Всеми высотами и стратегическими территориями Гадрута управляют азербайджанские силы».

Есть блогеры, которые занимаются фотошопом, и этим пользуется Армения, думая обмануть общество. Что ещё остаётся им делать, чтобы скрыть свои неудачи.

– Как прокомментируете заявление Президента Ильхама Алиева об участии Турции в переговорах о карабахском конфликте.

– Турция и Россия – дружественные и соседние страны для Азербайджана. Турция и Россия – это страны, которые имеют свою позицию. И поэтому мы думаем, что участие Турции и России в этих переговорах будет способствовать достижению быстрого результата. Почему я это говорю? Мы это увидели в сирийском кризисе: они смогли снизить напряжённость в регионе. Важный фактор, что обе стороны – участники ОБСЕ. Естественно, это не отрицает формата Минской группы. В модели два плюс два – Армения, Россия, Азербайджан, Турция – можно будет решить этот конфликт.

Между Азербайджаном и Ираном установлено сотрудничество, не стоит забывать, что есть духовные и культурные ценности, связывающие наши народы. И мы очень ценим, что в этой войне Иран морально поддерживает нас. В начале 90-х годов, в той войне, когда армяне напали на Азербайджан, мы до сих пор не забыли, как нашим беженцам помогал иранский народ. И в этой войне Иран сдержанно ведёт свою политику. Были важные заявления со стороны советника верховного лидера Ирана, со стороны Президента Ирана о поддержке азербайджанского народа. И наши коллеги всегда на связи. Иран и Россия, проводя сдержанную политику, понимают, что это чувствительный для Азербайджана вопрос, и поддерживают отношения на высоком уровне. В то же время заявления Франции против Азербайджана оказали огромное влияние на азербайджано-французские отношения и нанесли удар по имиджу Франции в Азербайджане.