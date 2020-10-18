Армянская сторона в очередной раз распространила ложную информацию - минобороны

БАКУ /Trend/ - Распространенная армянской стороной информация о том, что якобы азербайджанские военные попали в окружение, является ложной и дезинформационной.

Об этом сообщили Trend в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

"На самом деле реальная ситуация совершенно иная. Оперативное преимущество на всем фронте на стороне азербайджанской армии", - сказали в минобороны.