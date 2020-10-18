При обстреле Агдама пострадал один человек - Генпрокуратура

БАКУ /Trend/ - Армянские вооруженные силы продолжают совершать преступные действия против нашего гражданского населения, что является грубым нарушением режима гуманитарного прекращения огня, объявленного 10 октября 2020 года в 12:00.

Как сообщает Trend со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана, около 21:00 17 октября, в результате интенсивного ракетного и тяжелого артиллерийского обстрела с разных направлений вооруженных сил противника, житель села Махрызлы Агдамского района 1981 года рождения Гасанов Рамиль Камал оглы получил различные травмы, артиллерийский снаряд упал во двор его дома. Дом в свою очередь был сильно поврежден.

Сотрудниками прокуратуры проводятся все возможные оперативно-следственные действия в сложившейся ситуации.