Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Да будет вечной независимость Азербайджана! (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей официальной странице в Instagram.

Как сообщает Trend, в публикации говорится:

"В эти дни вся мировая общественность является свидетелем непоколебимой воли, решительности, настойчивости, единства и солидарности азербайджанского народа. Уверена, что именно эти качества нашего народа всегда будут содействовать успешному решению всех стоящих перед нами задач, в том числе сохранению нашей независимости! Да будет вечной независимость Азербайджана! Пусть Всевышний бережет наш народ и нашу Родину!"