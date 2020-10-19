Президент Ильхам Алиев дал интервью российскому информационному агентству ТАСС (ФОТО)

Политика 19 октября 2020 10:36 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев дал интервью российскому информационному агентству ТАСС (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 19 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью российскому информационному агентству ТАСС.

Президент Ильхам Алиев дал интервью российскому информационному агентству ТАСС (ФОТО) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев дал интервью российскому информационному агентству ТАСС (ФОТО) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев дал интервью российскому информационному агентству ТАСС (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев дал интервью российскому информационному агентству ТАСС (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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