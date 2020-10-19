Азербайджан, как победившая и сильная страна, будет формировать новый пейзаж региона - депутат

БАКУ /Trend/ - Незаконный визит в оккупированный Нагорный Карабах трех членов представленной в Бундестаге (парламент Германии) партии "Альтернатива для Германии" ( Alternative für Deutschland, AfD) был ожидаемым. Поскольку политические силы с идентичной идеологией должны поддерживать друг друга. Политическая идеология AfD совпадает с фашистской политикой Армении.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азер Бадамов.

По его словам, установленный в центре Еревана памятник коллаборационисту Гарегину Нжде в лишний раз подтверждает фашистскую сущность Армении.

"Все попытки армянских фашистов, потерпевших поражение от азербайджанской армии на поле боя, терпят крах и на международной арене. Находясь в удручающей ситуации, армяне не видят никакого пути, кроме как заручиться поддержкой таких же, как и они сами фашистов.

Визит членов AfD в Нагорный Карабах не демонстрирует позицию Германии по отношению к Азербайджану. Эта страна на самом высоком уровне поддерживает территориальную целостность Азербайджана и выступает за урегулирование конфликта в рамках территориальной целостности нашей страны. Благодаря внешней политике Президента Ильхама Алиева, мы смогли довести до мирового сообщества свой голос справедливости.

Пусть армяне укрепляют дружбу с фашистами, а мы, тем временем, завершим свою работу по обеспечению территориальной целостности страны. Все равно, после завершения этих боевых действий, устройство в мире изменится. Взгляды мировых лидеров к Азербайджану изменятся. Азербайджан, как победившая и сильная страна, будет формировать новый пейзаж региона", - добавил Бадамов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)