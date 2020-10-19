ВС Армении целились в трубопроводы в Хызинском районе - Генпрокуратура

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Республики Армения, нарушая нормы и принципы

международного права, Женевских конвенций 1949 года и Дополнительных

протоколов к ним, а также требования гуманитарного прекращения огня

продолжают подвергать населенные пункты и стратегические объекты

Азербайджана ракетным ударам и ударам тяжелой артиллерии, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Так, 18 октября 2020 года, около 13:00, вооруженные силы

Армении использовали в качестве мишени трубопроводы сырой нефти и

конденсата в Хызинском районе Азербайджана, применив

методы, которые могли вызвать значительные разрушения.



Армянские вооруженные силы запустили ракеты в направлении

Хызинского района, находящегося более чем в 300 километрах от зоны

проведения военных действий, однако данные ракеты были нейтрализованы

силами ПВО азербайджанской армии, некоторые части ракет упали на

расстоянии 250 м от стратегического нефтепровода Баку-Новороссийск,

проходящего через село Ситалчай Хызинского района. Данными действиями была предпринята попытка умышленного разрушения

большого числа объектов инфраструктуры, создав опасные условия для

нефтепроводов сырой нефти и экспортного конденсата, разрушение которых

могло нанести значительный материальный ущерб.



В связи с этим работниками прокуратуры проводятся необходимые

следственные мероприятия и процессуальные действия на месте происшествия.

(Текст: Кямаля Сеидова)