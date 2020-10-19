ВС Армении целились в трубопроводы в Хызинском районе - Генпрокуратура
БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Республики Армения, нарушая нормы и принципы
международного права, Женевских конвенций 1949 года и Дополнительных
протоколов к ним, а также требования гуманитарного прекращения огня
продолжают подвергать населенные пункты и стратегические объекты
Азербайджана ракетным ударам и ударам тяжелой артиллерии, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.
Так, 18 октября 2020 года, около 13:00, вооруженные силы
Армении использовали в качестве мишени трубопроводы сырой нефти и
конденсата в Хызинском районе Азербайджана, применив
методы, которые могли вызвать значительные разрушения.
Армянские вооруженные силы запустили ракеты в направлении
Хызинского района, находящегося более чем в 300 километрах от зоны
проведения военных действий, однако данные ракеты были нейтрализованы
силами ПВО азербайджанской армии, некоторые части ракет упали на
расстоянии 250 м от стратегического нефтепровода Баку-Новороссийск,
проходящего через село Ситалчай Хызинского района. Данными действиями была предпринята попытка умышленного разрушения
большого числа объектов инфраструктуры, создав опасные условия для
нефтепроводов сырой нефти и экспортного конденсата, разрушение которых
могло нанести значительный материальный ущерб.
В связи с этим работниками прокуратуры проводятся необходимые
следственные мероприятия и процессуальные действия на месте происшествия.
(Текст: Кямаля Сеидова)