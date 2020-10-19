Армения осуществляет незаконную экономическую деятельность на оккупированных территориях - Эльчин Амирбеков

БАКУ /Trend/ - Армения осуществляет незаконную экономическую деятельность на оккупированных территориях Азербайджана.

Об этом помощник Первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков сказал на сегодняшнем брифинге в Университете ADA, сообщает в понедельник Trend.

Армения осуществляет политику этнической чистки против азербайджанского народа. Армения оккупировала 20% территорий Азербайджана: «Армения осуществляла незаконную экономическую деятельность на оккупированных азербайджанских территориях».

По словам Амирбекова, Азербайджан долгие годы ждал мирного урегулирования конфликта: «Но, к сожалению, демонстрируя неконструктивную позицию, Армения не захотела мирного урегулирования конфликта. Несмотря на конструктивную позицию Азербайджана, Армения прибегла к провокациям. Армения и сегодня продолжает совершать военные преступления против азербайджанского народа.

Пашинян ничем не отличается от своих предшественников, продолжая военные преступления против азербайджанского народа. Несмотря на все эти действия Армении, азербайджанская сторона заявила о мирном решении конфликта. Но Армения, нарушив два последних гуманитарных режима прекращения огня, подвергла ракетному обстрелу гражданское население Азербайджана, города Гянджа, Мингячевир и другие. В Гяндже произошла трагедия. Международные организации должны пресечь этот вандализм Армении, усилить на нее давление».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)