В Агдаме ВС Армении обстреляли съемочную группу AzTV, ранен журналист (версия 2)

(Первая версия в 16:57)

АГДАМ /Trend/ - В Агдаме ВС Армении обстреляли съемочную группу AzTV, ранен журналист, сообщает в понедельник региональный корреспондент Trend.

Во время съемок пострадал журналист Анар Шушалы, получив два осколочных ранения в ногу. Он госпитализирован.

(Текст: Кямаля Сеидова.)