Весь мир знает, что Азербайджан занимает справедливую позицию - глава госкомитета

БАКУ /Trend/ - Все мировое сообщество знает, что Азербайджан занимает справедливую позицию и борется за правое дело.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова в ходе встречи с послом Швейцарии в Азербайджане Мюриэль Пеневейре.

За все время конфликта Азербайджан как на двустороннем, так и на многостороннем уровне, призывал мировое сообщество выразить справедливую позицию в отношении этого акта агрессии против Азербайджана.

"К сожалению, по прошествии этих 30 лет не только не удалось добиться справедливой позиции в целом, но и появилась агрессия в новом для настоящего времени формате", - отметила Бахар Мурадова.

Она подчеркнула вклад Швейцарии в процесс мирного урегулирования конфликта и отметила, что правительство Швейцарии предпринимает соответствующие шаги, исходя из своего положения на мировой арене, а также своего отношения к международному праву

"Несмотря на то, что во время недавних событий швейцарская сторона предоставила возможность вновь провести переговоры, к сожалению, армянская сторона не приняла участие в этом процессе", - отметила Бахар Мурадова.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)