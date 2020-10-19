Президент Ильхам Алиев: В последний момент Армения отказалась от возврата Кяльбаджара и Лачина

БАКУ/Trend/ - В период моих контактов с предыдущим руководством Армении, с предыдущими двумя президентами мы сделали очень большие шаги вперед. Мы продвинулись по согласованию вопросов, которые казались вообще несогласуемыми, и это все было на основе желания достичь результата, желания компромиссным путем прийти к урегулированию. Другое дело, что на определенном этапе, когда мы слишком близко подошли к урегулированию, армянская сторона сделала шаг назад. Это тоже факт, хотя они всегда пытались обвинять нас в этом. Но в последний момент они отказались от возврата Кяльбаджара и Лачина.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в видеоинтервью российскому информационному агентству ТАСС.

«Потому что другие пять районов - они были давно согласованы, и мы уже обсуждали вопрос, когда будут возвращены Кяльбаджар с Лачином. То есть, мы обсуждали сроки. В том, что этот вопрос решен, не было сомнений ни у меня, ни у Минской группы. Я думаю бывшие сопредседатели Минской группы, которые тогда участвовали в этом, могут это подтвердить. Но потом армянская сторона сделала шаг назад, и вопрос передачи Кяльбаджара с Лачином повис в воздухе. Иными словами предлагался такой механизм, который бы предполагал, что эти два района навечно останутся под армянским контролем, на что я категорически пойти не мог»,- сказал глава государства.