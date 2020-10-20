Подлые преступления Армении не останутся безнаказанными - Сахиба Гафарова

БАКУ /Trend/ - Совершая военные преступления против азербайджанского народа, Армения обстреливает территории и гражданское население, находящиеся далеко от фронтовой зоны.

Об этом на сегодняшнем пленарном заседании сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, сообщает во вторник Trend.

Гафарова отметила, что эти подлые преступления не остаются и не останутся безнаказанными: "Террористическая Армения убивает невинных людей, детей за пределами фронтовой зоны. Каждый день азербайджанская армия радует нас новыми победами. Доблестная азербайджанская армия доведет начатое дело до конца".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)