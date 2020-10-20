В результате армянского обстрела в непригодное состояние пришел 1941 частный дом - Генпрокуратура Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В результате провокаций армянских вооруженных сил, начавшихся 27 сентября, до сегодняшнего дня убит 61 и ранен 291 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

В непригодное состояние пришел 1 941 частный дом.

В непригодном состоянии находятся также 382 гражданских объекта и 90 многоквартирных зданий.

(Текст: Кямаля Сеидова.)