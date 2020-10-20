Глава МИД Азербайджана встретился со спикером парламента Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с делегацией, возглавляемой председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом, находящимся с официальным визитом в стране, сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Поприветствовав турецких гостей, министр отметил значимость связей между двумя государствами, успешное развитие связей высокого уровня во всех сферах, добавив, что этот визит послужит дальнейшему развитию сотрудничества.

Джейхун Байрамов высоко оценил поддержку Турцией справедливой позиции Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте.

Мустафа Шентоп в свою очередь сказал, что Турция всегда рядом с братским Азербайджаном, что Нагорно-Карабахский регион с исторической и юридической точки зрения - это территория Азербайджана, и тем самым Азербайджан выступает со справедливой позиции, опирающейся на международное право.

Глава парламента Турции добавил, что последние атаки ВС Армении, в частности целенаправленное взятие под прицел гражданского населения, говорят о том, что Армения является источником угрозы не только для Азербайджана, но и всего региона. Он сказал, что обстрел городов и мирного населения, находящихся вдалеке от фронтовой зоны, говорит о намерении Армении расширить географию конфликта и вовлечь в него третьи стороны.

Шентоп подчеркнул, что Турция выступает против захватнической политики Армении, поддерживает позицию обеспечения мира и стабильности в регионе, и именно поэтому его страна до конца будет поддерживать справедливую позицию Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова)