Администрация президента Турции: Исламофобия и тюркофобия - основная болезнь Армении

БАКУ/Trend/ - Исламофобия и тюркофобия - основная болезнь Армении и, судя по всему, власти этой страны не хотят избавится от этой болезни. Об этом сказали Trend в Администрации президента Турции.

Как отметил источник в Администрации президента Турции, при этом власти Армении обвиняют Анкару в неприязни к армянам и христианам.

«На территории Турции жили и до сих пор живут армяне и христиане других национальностей и они являются полноправными гражданами Турции, в то время как на территории Армении нет ни одного тюрка», - сказали в администрации президента Турции.

Там же отметили, что Анкара призывает Ереван ради будущего собственного же народа избавится от исламофобии и от тюркофобии.

Отметим, что в результате армянской агрессии против Азербайджана с 27-го сентября по 17-ое октября погибли 60 мирных жителей, 271 человек получил ранения. Среди погибших и раненых есть женщины и дети. Серьезный ущерб нанесен гражданской инфраструктуре.

Данные факты являются очередным проявлением террористической и фашисткой политики военно-политического руководства Армении в отношении мирного населения.