При обстреле Тертера со стороны ВС Армении погибли два мирных жителя
БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего утра вооруженные соединения ВС Армении с различных направлений подвергают ракетному и артиллерийскому обстрелу Тертерский район, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана.
Сегодня, около 15:00 часов, в результате попадания снаряда в частный дом в селе Джамилли погибли жители села - Исаглы Анар Расул оглу (1994) и Гулиев Анар Тофиг оглу (1984), Шабанов Муров Расул оглу (1972) получил ранения различной степени тяжести. Дому нанесен значительный ущерб.
(Текст: Кямаля Сеидова.)
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