Президент Ильхам Алиев: Азербайджан проводит боевые операции на своей территории, признанной международным сообществом

БАКУ/Trend/ - Резолюции Совета Безопасности ООН не действовали. Мы приложили большие усилия, Генеральная Ассамблея ООН, Движение неприсоединения, Совет Европы, Европейский парламент, Организация исламского сотрудничества, другие организации приняли резолюции. В документе, парафированном между Европейским Союзом и нами, также выражена поддержка неприкосновенности наших границ, суверенитета и территориальной целостности нашей страны. То есть, вот основа для урегулирования данного конфликта.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«Поэтому сегодня руководство Армении, ведущее себя просто как попрошайки, ничтожества, - извините меня за это выражение, но они заслуживают его, - днем и ночью обзванивают все международные организации, посылают письма, заявления, спрашивая, почему вы молчите. А что они могут сказать? Они уже приняли эти резолюции, эти постановления, и Азербайджан проводит боевые операции на своей территории, признанной международным сообществом. Мы не проводим никаких операций на территории Армении, у нас нет таких планов, несмотря на то, что они дважды подвергли бомбардировке Гянджу с территории Армении. Мы не ответили им их способом. Мы ответили на поле боя. Я говорил, что мы отомстим им на поле боя, и мы делаем это. Кровь наших шехидов не остается и не останется неотмщенной. Основной целью нашей деятельности в международных организациях было добиться того, чтобы эта правовая база была совершенной, расширилась, и мы смогли добиться этого»,- отметил Президент Ильхам Алиев.