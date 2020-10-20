Президент Ильхам Алиев об уничтоженной и взятой в качестве военных трофеев технике ВС Армении

БАКУ/Trend/ - Уничтожен 241 вражеский танк, 39 танков взяты в качестве военных трофеев – в общей сложности 280 танков.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«Но все еще есть танки, как на оккупированных землях, так и на территории Армении. Откуда у них столько танков? К тому же это противоречит международным конвенциям, регулирующим этот вопрос. Так почему же структуры, которые должны были проводить мониторинги по этим конвенциям, не обращают на это внимания? Вот мы говорим, что уничтожен 241 танк. Мы потом продемонстрируем их. 39 танков были взяты в исправном состоянии и сегодня наши солдаты управляют ими и стреляют из них же по врагу.

Уничтожены 50 боевых машин пехоты, 24 взяты в качестве трофеев, они в наших руках. Уничтожены 17 самоходных артиллерийских установок, 198 пушек. Уничтожены 58 минометов, 12 минометов взяты в качестве трофеев. 25 гранатометов взяты в качестве военных трофеев. Уничтожены 53 противотанковых оружия. Уничтожены 70 установок «Град». Уничтожены две единицы «Урагана», два ракетных комплекса «Ярс». Уничтожена одна единица «ТОС». Уничтожены 4 зенитно-ракетных комплекса «С-300». В последний раз, когда я сообщал такую информацию азербайджанской общественности, были уничтожены два зенитно-ракетных комплекса «С-300». Сегодня их уже четыре. Стоимость каждого комплекса, установки известна, это очень дорогая военная техника. Уничтожены три зенитно-ракетных комплекса «ТОР». Уничтожены около 40 зенитно-ракетных комплекса «ОСА», пять зенитно-ракетных комплексов «КУБ» и «КРУГ», 6 беспилотных летательных аппаратов, два оперативно-тактических ракетных комплекса «Эльбрус», одна баллистическая ракета, одна ракета «Точка-У», 8 средств радиоэлектронной борьбы. Уничтожены 198 грузовых автомобилей. 15 из них были полными боеприпасов. 102 грузовых автомобиля взяты в качестве военных трофеев. Мы будем уничтожать военную технику врага и впредь. Уничтожим все, что осталось»,- сказал глава государства.