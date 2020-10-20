Президент Ильхам Алиев: Пока не поздно, Армения должна заявить о том, что покидает оккупированные земли

БАКУ/Trend/ - Пока не поздно, Армения должна заявить о том, что покидает оккупированные земли.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«Они увидели кто есть кто. Увидели, что мы преподносим им такой урок, который они никогда не забудут. А сейчас просят о помощи. Звонят тому, другому, просят помощи. Где же твоя «победоносная армия», где твоя «непобедимая армия»?! На священном для нас Джыдыр-дюзю премьер-министр Армении отплясывал в пьяном виде. Он должен был подумать о том, как это оскорбление может подействовать на азербайджанский народ. Но он считал, что никто их не тронет. Считал, что все страны и дальше будут защищать их, мировое армянство, армянское лобби, некоторые дружественные им страны. Поэтому они обнаглели. Мы указали им на их место, нанесли им такой удар, от которого они вряд ли оправятся. Мы, можно сказать, уничтожили их армию, технику. Бегут, еще будут бежать.

Словом, наше преимущество на поле боя уже ни для кого не секрет. Мы на верном пути. Наше дело правое. Мы сражаемся на своей земле, мы даем шехидов, мы восстанавливаем свою территориальную целостность. Эти шаги будут предприниматься и дальше. Пока не поздно, Армения должна заявить о том, что покидает оккупированные земли. После этого бои могут быть остановлены»,- сказал Президент Ильхам Алиев.