ВС Армении, неся потери, были вынуждены отступить - Минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - ВС Армении продолжают обстреливать военные подразделения и населенные пункты Азербайджана в зоне боевых действий.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал пресс-секретарь минобороны, полковник-лейтенант Анар Эйвазов. Он отметил, что армянские вооруженные силы обстреляли азербайджано-армянскую государственную границу и населенные пункты на линии фронта. Было отмечено, что ВС Армении обстреляли наши боевые позиции в Гекгеле, Товузе, Дашкесане, Тертаре и Агдаме. В результате инцидента двое мирных жителей погибли и один получил ранения.

"С различной интенсивностью продолжались боевые операции 19 и 20 октября. Подразделения ВС Армении попытались оказать сопротивление на Агдере-Агдамском, Физули-Гадрут-Джебраильском и Губадлы-Зангеланском направлениях фронта. Оборонительные позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу из стрелкового оружия, минометов и пушек.

В результате действий, предпринятых Азербайджанской Армией на различных направлениях фронта, были уничтожены и выведены из строя живая сила врага, два танка Т-72, четыре РСЗО БМ-21 "Град", одна Д-30 гаубица-пушка и пять единиц автомобильной техники ВС Армении.

Войска Азербайджанской Армии контролируют оперативную обстановку на всей протяженности фронта.

В то же время стало известно, что в результате артиллерийских ударов азербайджанской армии на участке обороны 1-го мотострелкового полка вооруженных сил Армении имеется большое количество убитых и раненых среди личного состава подразделений противника. Личный состав и боевая техника 1-го мотострелкового батальона полка были полностью выведены из строя.

В результате действий, предпринятых Азербайджанской Армией, подразделение вооруженных сил Армении, оставив боевые позиции на участке обороны 2-го мотострелкового полка, отступило.

Среди личного состава подразделений противника на участке обороны 5-го горнострелкового полка имеется много убитых и раненых.

Огневым ударом азербайджанской армии были уничтожены 30 военнослужащих личного состава одного из подразделений противника, перешедшего в контратаку в направлении Физулинского района.

В результате специальных операций на оборонительном участке 246-го полка также были ликвидированы командир полка полковник Татул Казарян, заместитель командира полка Армен Оганян и командир 3-го батальона полка. В результате ответного огня армии Азербайджана армянские подразделения были вынуждены отступить, от оккупации были освобождены 24 села и город Зангилан", - сказал Анар Эйвазов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)