В ряде сфер ВС Азербайджана в 12 раз превзошли ВС Армении- минобороны Армении

БАКУ /Trend/ - Для признания поражения министерство обороны Армении готовит почву в армянском обществе, подготавливая его к этим новостям.

Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованесян в обращении к обществу сказал, что вооруженные силы Азербайджана превосходят их не только количественно, но и с технической точки зрения.

"В ряде сфер ВС Азербайджана в 12 раз превосходят ВС Армении. В 12 раз! Вы понимаете, что это значит? В истории войн такого практически не было, даже если и было, то в очень редких случаях".

По его словам, Азербайджан использует технику, которую имеют в арсенале самые ведущие страны: "Это новые дроны, ракеты высокой точности, ракетно-артиллерийские комплексы, системами радионавигации и радиолокации. Мы видим войну пятого поколения".

(Текст: Кямаля Сеидова.)