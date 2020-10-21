Скончался генерал-майор МВД Азербайджана Эмин Шекинский

Политика 21 октября 2020 09:47 (UTC+04:00)
Скончался генерал-майор МВД Азербайджана Эмин Шекинский

БАКУ /Trend/ - После продолжительной болезни скончался Начальник Главного Управления Уголовного Розыска Министерства Внутренних Дел Азербайджанской Республики, генерал-майор полиции Эмин Шекинский.

Об этом сообщили Trend родственники Шекинского.

Отметим, что Эмин Шекинский родился в 1960 году в городе Баку. В 1982 году окончил исторический факультет Бакинского Государственного Университета, а в 1993 году - юридический факультет Университета.

С 1985 года начал служебную деятельность в Органах Внутренних Дел. Служил на разных должностях структур уголовного розыска.

Работал на должности начальника отдела Управления уголовного розыска Главного Управления Полиции города Баку, начальника 26-го ОП Ясамальского РУП, заместителя начальника Хатаинского РУП. С августа 2004-го года был выдвинут на должность начальника Управления Внутренней Безопасности МВД. С апреля 2005-го года был назначен на должность начальника Главного Управления Уголовного Розыска МВД. Был заслужен разных премий за успешные результаты в оперативно-служебной деятельности.

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 30 июня 2005 года №867 награжден орденом "Азербайджанское знамя". Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 30 июня 2006 года № 1546 Э.Шекинскому присвоено высшее специальное звание генерал-майора полиции.

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