Азербайджан сам выполняет резолюции Совбеза ООН

БАКУ /Trend/ - Контрнаступательные операции, начатые армией Азербайджана в ответ на провокации армянских вооруженных сил против нашей страны 27 сентября, нанесли армянской армии большие потери как в военной технике, так и в живой силе.

Часть оккупированных территорий уже освобождена, Президент Ильхам Алиев ежедневно сообщает азербайджанскому народу радостные вести. Сегодня Азербайджан на праведном пути и в соответствии с международным правом освобождает свои земли от армянской оккупации. Азербайджанский народ, тесно сплотившись вокруг Верховного Главнокомандующего, верит, что победа близка.

Последовательные победы, завоеванные армией Азербайджана, наряду с сокрушительным военным ударом по Армении, также вызвали в этой стране социально-экономический и политический кризис, страна находится на пороге хаоса.

Армения надеялась, что в случае начала войны, задействовав политические рычаги, она сможет остановить Азербайджан дипломатическими методами. Но как видно, эти попытки страны-оккупанта заранее были обречены на провал. Поскольку на протяжении последних лет Азербайджан возымел колоссальное превосходство над Арменией также и на дипломатическом поприще.

Президент Ильхам Алиев неоднократно с самых высоких международных трибун разоблачал армянскую ложь, доводил до международного сообщества справедливую позицию нашей страны. Глава государства всегда подчеркивал, что в случае не урегулирования конфликта мирными переговорами Азербайджан оставляет за собой право освободить свою территорию от оккупации военным путем. Сегодня Азербайджан использует это право, сам начал выполнять резолюции Совета безопасности ООН и поэтому никто не имеет ни права, ни аргументов в чем-либо упрекнуть его.

В резолюции Совбеза ООН № 874 от 14 октября 1993 года от армянских войск требуется остановить военные операции и отступить с оккупированных в последнее время территорий - Физули (23 августа 1993), Джабраила (26 августа 1993 года), Губадлы (30 сентября) и других территорий. Физули и Джабраил уже освобождены армией Азербайджана.

В следующей резолюции Совбеза № 884 от 12 ноября 1993 года резко осуждается оккупация Зангиланского района и города Горадиз Азербайджана, а также требуется немедленный вывод оккупационных сил с этих территорий. Азербайджанская армия выполняет и эту резолюцию, Зангилан освобожден от оккупации.

Разумеется, продвижение и успехи армии Азербайджана усугубили политический кризис в Армении. Между главами оборонных ведомств сепаратистов и Армении возникли разногласия, о чем свидетельствуют их противоречащие друг другу заявления. С другой стороны, встречи Пашиняна с представителями "карабахского клана" и дашнаками являются лишним доказательством достаточно глубокого кризиса и противоречий на самом высоком уровне.

Следует констатировать, что Пашинян теряет контроль, страна на пороге хаоса. Серьезные поражения Армении на поле боя, ее тяжелые потери как в военной технике, так и в живой силе, крах дипломатического курса армянского премьера, чего он не ожидал, сделали неизбежной надвигающуюся "бурю". Ход событий не сулит ничего хорошего, Армения обречена на капитуляцию.

Фашистская идеология, непродуманная политика Пашиняна не могла привести к чему-нибудь иному. Некогда плясавшему в Шуше армянскому премьеру остается одно - сесть и осознать реальность: зарясь на территорию другого государства, в первую очередь в трудном положении окажешься сам.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)