Худаферинский мост занимает особое место в истории Азербайджана - депутат

БАКУ /Trend/ - Благодаря успешной и дальновидной политике, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, азербайджанский народ переживает один из самых славных периодов в своей истории. Мы теряли свои территории на протяжении почти 200 лет. Армяне думали, что и на этот раз добьются своих целей. Однако их ожидания не оправдались, мы встали на ноги как государство и нация. Под руководством Верховного Главнокомандующего наша армия начала операцию по освобождению наших земель.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Джейхун Мамедов.

Депутат сообщил, что освобождение Худаферинского моста, водружение на нем азербайджанского флага, вызвало большую радость и гордость у каждого гражданина Азербайджана. Худаферинский мост, отметил Мамедов, занимает особое место в истории Азербайджана. По его словам, с давних времен через Худаферинский мост проходила одна из главных дорог, ведущих с севера Азербайджана на юг. Село Худаферин, расположенное недалеко от Худаферинского моста, является одним из последних сел Джебраила в направлении Зангилана, а также границы с Ираном.

"Около села Худаферин есть село Гумлаг. Как и другие наши села, оно также было разрушено армянскими вандалами, а от некоторые из них даже не оставлено и следов. Акты вандализма армяне совершали во всех наших селах. Каждый уголок Джабраила, Карабаха дорог для нас. Но одно из самых важных мест Азербайджана с исторической точки зрения - это Худаферин. Здесь пролегает дорога в Губадлы. Дорога в Нахчыван тоже пролегает через эту территорию.

Как известно, согласно Соглашению, подписанному в Тегеране четыре года назад - в феврале 2016 года и ратифицированному Милли Меджлисом в июне того же года, на реке Аракс между Азербайджаном и Ираном планировалось строительство гидроузлов и ГЭС "Худаферин" и "Гыз галасы". Однако по причине оккупации этих земель Азербайджан не мог реализовать эту инициативу. В то же время были трудности с водными ресурсами. Потому что рядом с Худаферином на реке Аракс была построена плотина. С точки зрения орошения эта плотина имеет большое значение. С освобождением этих земель будут устранены и проблемы населения в связи с орошением", - сказал Джейхун Мамедов.

Он отметил, что в то время некоторые политические силы утверждали, что соглашение о строительстве гидроузлов улучшит коммуникацию Армении и Ирана.

"Не осознающие в свое время суть и стратегическое значение этого соглашения, представляли его почти в свете "сотрудничества Ирана и Армении", и выдвигали претензии к властям. Происходящие в настоящее время события показывают, что эти высказывания были необоснованными. В то же время это продемонстрировало, что Президент Ильхам Алиев действительно великий политик и стратег, который с ювелирной точностью просчитывает все вопросы. Реализация этих проектов сыграет важную роль в восстановлении и социально-экономическом развитии наших освобожденных территорий. За счет строительства гидроэлектростанций и гидроузлов будут решены проблемы водоснабжения и энергообеспечения освобожденных территорий Азербайджана", - добавил Джейхун Мамедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)