Азербайджан был вынужден сам приступить к выполнению резолюций СБ ООН - политолог

БАКУ /Trend/ - Вопреки международному праву и резолюциям Совета Безопасности ООН Армения не только не вывела свои войска с территории Азербайджана, но и взяла курс на углубление оккупации и аннексию азербайджанских земель.

Об этом в четверг сказала Trend замдиректора по научным делам Института Кавказоведения НАНА, доктор политических наук Рамиля Дадашова.

По ее словам, резолюция 884 Совета Безопасности ООН, принятая 12 ноября 1993 года, осуждает оккупацию Зангиланского района Азербайджана и города Горадиз. В этом документе, как подчеркивает политолог, заявлено о необходимости вывода оккупационных войск из этих территорий, а также со всех других оккупированных территорий Азербайджана, в соответствии с обновленным временным графиком по срочным шагам выполнения резолюций Совбеза ООН №№ 822, 853, 874, согласованным на заседании Минской группы ОБСЕ. Дадашова отметила, что в течение 27 лет эти решения оставались на бумаге, сегодня Азербайджан был вынужден сам приступить к работе по выполнению этих резолюций.

"Зачем же нужны эти документы, международное право и организации, если соответствующие резолюции не будут выполняться. Армения - террористическое государство, она оккупировала территорию другой страны и в настоящее время продолжает свою оккупационную политику. Но почему же страны, у которых Армения молит о помощи, не напоминают ей, что она нарушает международное право, является угрозой глобальной безопасности? Армения сегодня категорически отказывается соблюдать конвенции и международное право, включая международное гуманитарное право. Вместо того, чтобы сражаться с перешедшей в контрнаступление армией Азербайджана, вооруженные силы этой страны обстреливают гражданское население, совершает против него теракты, используя запрещенное оружие, нападают на далекие от зоны конфликта города, населенные пункты, гражданские объекты", - подчеркнула Рамиля Дадашова.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)