Международные организации неверно оценили в свое время военный арсенал Армении – Арзу Нагиев

БАКУ /Trend/ - Количество принадлежащей Армении военной техники, которая была уничтожена, либо захвачена азербайджанской армией во время боев, начавшихся 27 сентября, говорит о том, что цифры, приведенные в мониторингах, которые проводили в свое время международные организации, не соответствуют действительности.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент), член парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Арзу Нагиев.

Депутат отметил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ и другие международные структуры, во время мониторингов, проведенных в Азербайджане и Армении, не учли наличие столь большого количества вооружений в Армении: «Как отметил Президент Азербайджана, только количество уничтоженных и захваченных танков армянских войск еще раз показывает, как они были вооружены. То есть, оценивая количество уничтоженных танков можно было бы предположить, что их у Армении больше нет, но они все еще остались у нее. В боях уничтожается большое количество военной техники Армении, а как она была приобретена и почему ее количество не контролировалось? Есть международные конвенции, лимиты – почему международные структуры не проконтролировали, не провели необходимую ревизию? После боев Азербайджан обязательно поднимет этот вопрос, представив необходимые факты. Тогда станет ясно, что Армения всех обманула. Это также говорит о том, что оккупированные территории были неконтролируемой зоной. В этом вопросе ответственность несет не только Армения, но и международные структуры, которые не проконтролировали этот вопрос. Потому, что если бы организации, которые в свое время проводили мониторинги, нормально контролировали бы данный вопрос, подобная ситуация не возникла. Значит, Армения контрабандным путем ввозит вооружение и технику, скрывая ее количество. При всем при этом, весь военный арсенал Армении в разы уступает современной военной технике ВС Азербайджана, поэтому Армению ждет поражение».

Отметим, что 20 октября во время обращения к народу Президент Ильхам Алиев предоставил информацию об уничтоженной и взятой в качестве военных трофеев вражеской технике: «Уничтожен 241 вражеский танк, 39 танков взяты в качестве военных трофеев – в общей сложности 280 танков. Но все еще есть танки, как на оккупированных землях, так и на территории Армении. Откуда у них столько танков? К тому же это противоречит международным конвенциям, регулирующим этот вопрос. Так почему же структуры, которые должны были проводить мониторинги по этим конвенциям, не обращают на это внимания? Вот мы говорим, что уничтожен 241 танк. Мы потом продемонстрируем их. 39 танков были взяты в исправном состоянии и сегодня наши солдаты управляют ими и стреляют из них же по врагу. Уничтожены 50 боевых машин пехоты, 24 взяты в качестве трофеев, они в наших руках. Уничтожены 17 самоходных артиллерийских установок, 198 пушек. Уничтожены 58 минометов, 12 минометов взяты в качестве трофеев. 25 гранатометов взяты в качестве военных трофеев. Уничтожены 53 противотанковых оружия. Уничтожены 70 установок «Град». Уничтожены две единицы «Урагана», два «РСЗО» (Реактивная система залпового огня). Уничтожена одна единица «ТОС». Уничтожены 4 зенитно-ракетных комплекса «С-300». В последний раз, когда я сообщал такую информацию азербайджанской общественности, были уничтожены два зенитно-ракетных комплекса «С-300». Сегодня их уже четыре. Стоимость каждого комплекса, установки известна, это очень дорогая военная техника. Уничтожены три зенитно-ракетных комплекса «ТОР». Уничтожены около 40 зенитно-ракетных комплекса «ОСА», пять зенитно-ракетных комплексов «КУБ» и «КРУГ», 6 беспилотных летательных аппаратов, два оперативно-тактических ракетных комплекса «Эльбрус», одна баллистическая ракета, одна ракета «Точка-У», 8 средств радиоэлектронной борьбы. Уничтожены 198 грузовых автомобилей. 15 из них были полными боеприпасов. 102 грузовых автомобиля взяты в качестве военных трофеев. Мы будем уничтожать военную технику врага и впредь. Уничтожим все, что осталось».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)