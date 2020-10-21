Осознав небоеспособность армии, Пашинян призвал гражданское население взяться за оружие

БАКУ /Trend/ - Премьер министр Армении Никол Пашинян призвал гражданское население создать отряды ополчения.

Как передает в среду Trend, об этом он сказал во время прямой трансляции на своей странице в Facebook.

Обратившись ко всем мэрам, главам общин и органов местного самоуправления, Пашинян поручил им создать группы ополчения.

Это обращение Пашиняна стало явным признанием горького поражения. Поняв, что армия утратила все силы и способность сопротивляться, армянский премьер подстрекает мирное население на борьбу с армией Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев)