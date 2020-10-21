Пашинян хочет отправить на смерть армян, которые не умеют держать оружие

БАКУ /Trend/ - Последние заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна доказывают, что у него серьезные психологические проблемы. Премьер-министр Армении, находящийся в безвыходном положении, разработал новый «план».

Как сообщает Trend, премьер-министр Армении на своей странице в Facebook представил новый план действий для армян.

План таков:

Шаг 1. Создайте команду волонтеров (не менее 30 человек);

Шаг 2. Выберите командира;

Шаг 3. Свяжитесь с местным военным комиссариатом;

Шаг 4. Завершите образование в одной из воинских частей;

Шаг 5. Ступайте на прифронтовую зону, чтобы защитить Родину;

Шаг 6. Победа.

Новый план Пашиняна был неоднозначно встречен армянами. Многие армяне в своих комментариях отметили, что Пашинян отправлял на смерть людей, которые не умели держать оружие.

"Решите вопрос мирным путем! Хватит нас убивать! Вы посылаете на смерть людей, которые не умеют держать оружие! Идите и сражайтесь сами. Мы все любим нашу страну, но вы не думаете о нас, вы нас посылаете на смерть!".

(Автор: Асиф Мехман)