Командир полка армянских ВС ранен, его заместитель и командир батальона убиты - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В результате артиллерийского обстрела 5-го горнострелкового полка на Агдеринском направлении армянские ВС понесли многочисленные потери убитыми и ранеными, сообщает Trend в четверг со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Согласно информации, командир 3-го батальона полка Роберт Амбарцумян пропал без вести, а начальник штаба батальона уничтожен. В результате выведения из строя подземного укрытия произошла значительная потеря личного состава армянских ВС.

В результате огневого поражения оборонительного участка 543-го полка имеются значительные потери среди личного состава. Ранен командир полка, уничтожены его заместитель, командир батальона Араик Овакимян и его заместители, командиры минометной батареи и роты. Личный состав одной из рот 1-го батальона отказался вступить в бой.

В настоящее время боевые действия продолжаются по всему фронту. Азербайджанскаие войска контролируют оперативную обстановку.